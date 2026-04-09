Roma neonato in condizioni critiche tra droga e rifiuti | salvato dalla polizia locale

Un neonato di appena 15 giorni è stato rinvenuto in condizioni critiche tra rifiuti e tracce di droga. L’intervento è stato effettuato dalla polizia locale, che ha soccorso il bambino e lo ha trasportato in ospedale. I dettagli sulla situazione e sull’identità del neonato non sono ancora stati resi noti. La vicenda ha suscitato attenzione nelle forze dell’ordine e nelle autorità sanitarie.

Roma, 9 aprile 2026 – Il piccolo di soli 15 giorni è stato trovato in condizioni critiche tra droga e rifiuti. Arrestato il compagno della madre; la donna è stata denunciata. Gli agenti del Reparto N.A.E. (Nucleo Assistenza Emarginati) del VII Gruppo Appio della Polizia Locale di Roma Capitale, coadiuvati da altro personale del Gruppo, hanno svolto attività d’indagine su delega della Procura per i Minorenni, al fine di verificare le condizioni di vita del bambino, ai sensi dell’art. 403 del Codice Civile, in presenza di un presunto stato di pericolo. I primi accertamenti sono stati effettuati presso l’abitazione di residenza nel VII Municipio, dove si riteneva potesse trovarsi il minore, sottratto dalla madre al personale sanitario subito dopo la nascita, impedendogli così di effettuare le necessarie terapie e i controlli post-partum. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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