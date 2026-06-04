Cannizzaro subito all' opera | giunta bilancio e già in estate elezioni metropolitane
Francesco Cannizzaro ha assunto la carica di sindaco e, poche ore dopo, ha convocato la giunta per discutere il bilancio comunale. È stato annunciato che le elezioni metropolitane si terranno già in estate. Cannizzaro, che indossa la fascia da poco, ha dichiarato di essere pronto a intervenire subito e di avere già in mente alcuni primi provvedimenti da adottare.
Indossa la fascia da poche ore ma Francesco Cannizzaro è pronto a mettersi subito al lavoro e ha le idee molto chiare sui primi atti da sindaco. Come anticipa ai cronisti a margine della cerimonia di proclamazione a palazzo San Giorgio, inaugurerà il mandato partendo dalla città metropolitana. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
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