Il sindaco ha richiesto che il parlamentare lasci immediatamente il suo incarico. La richiesta deriva da questioni legate alla sua posizione politica e alle implicazioni sulla gestione amministrativa della città. La vicenda si inserisce nel dibattito locale sulle future elezioni comunali e sull’impatto che la presenza di Cannizzaro potrebbe avere sul bilancio pubblico. La questione ha suscitato reazioni tra gli esponenti politici e i cittadini.

?? Cosa scoprirai Chi rappresenta davvero la vera identità politica di Francesco Cannizzaro? Come influirà la gestione del bilancio comunale sulle prossime elezioni? Perché Falcomatà accusa il centrodestra di legami con la criminalità? Quali conseguenze avrà l'assenza di emendamenti per la Città Metropolitana??? In Breve Falcomatà contesta Cannizzaro per la gestione economica e i debiti del Comune. Il centrosinistro punta sulla memoria storica del Modello Reggio per vincere. Le elezioni comu .🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Falcomatà a Cannizzaro: ‘Deve lasciare subito l’incarico parlamentare

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Falcomatà a valanga contro Cannizzaro: emendamenti fuffa, perché non si dimette ora da parlamentare?E’ bellissimo tornare qui, in una piazza in cui sono state scritte pagine significative della mia storia politica, in una città che si è rialzata. Siamo un po’ invecchiati, ma siamo quelli di prima, ... strettoweb.com

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Falcomatà a valanga contro Cannizzaro: "emendamenti fuffa, perché non si dimette ora da parlamentare" - facebook.com facebook

Relazione di Fine Mandato del Sindaco Falcomatà - anni 2020-2025 (Art. 4, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149) dlvr.it/TSFQwK reggiocal.it #reggiocal x.com