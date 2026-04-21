Sulpizio replica a Di Marco Pd sui senzatetto in città | Bilancio già positivo per i progetti attivati dalla giunta Masci

L’assessore comunale ha risposto alla richiesta di un consigliere regionale di inserire Pescara tra le città coinvolte nella sperimentazione del “Decreto Schillaci” per la presa in carico sanitaria dei senzatetto. Sulpizio ha sottolineato che i progetti avviati dalla giunta Masci hanno già prodotto un bilancio positivo, senza entrare nel merito di ulteriori iniziative o richieste. La discussione riguarda le misure emergenziali per i senza dimora nella città.