Cannizzaro sindaco cosa accade ora alla carica di deputato | contestazione o dimissioni?

Francesco Cannizzaro è diventato ufficialmente sindaco del Comune e della Città Metropolitana di Reggio Calabria. Resta da chiarire se manterrà anche la carica di deputato o se si dimetterà, in seguito a una contestazione o a una decisione personale. La situazione attuale non prevede comunicazioni ufficiali riguardo a eventuali dimissioni o altre azioni legali. La modifica della carica è avvenuta senza ulteriori comunicazioni pubbliche.

Da oggi Francesco Cannizzaro sarà ufficialmente sindaco di Comune e Città Metropolitana di Reggio Calabria. La proclamazione a Palazzo San Giorgio, rinviata (come lo stesso primo cittadino ha voluto precisare) in segno di lutto per la prematura scomparsa di una bambina reggina, segnerà anche una. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Francesco Cannizzaro: chi è il nuovo sindaco di Reggio Calabria e perché ora si voterà per eleggere un deputatoIl nuovo sindaco di Reggio Calabria è Francesco Cannizzaro, eletto dopo quasi dodici anni di amministrazione di centrosinistra.

Magi cede cannabis alla Camera: cosa rischia ora il deputatoUn deputato ha ammesso di aver acquistato cannabis tramite un link condiviso in un canale Telegram.

Temi più discussi: Da Falcomatà a Cannizzaro, Reggio Calabria svolta a destra: cosa c'è dietro questo risultato; Chi è Francesco Cannizzaro, nuovo sindaco di Reggio Calabria che strappa il comune al centrosinistra dopo 12 anni; Francesco Cannizzaro del centrodestra è il nuovo sindaco di Reggio Calabria; Risultati elezioni comunali Reggio Calabria, Cannizzaro del cdx è il nuovo sindaco.

Lui Cetto La Calenda ha definito il sindaco di Reggio Calabria, cioè Cannizzaro, Cetto La Qualunque, che ha appoggiato per tutta la campagna elettorale e che ora dice che si è sbagliato. Forse pretendeva qualche poltroncina di troppo? x.com

Reggio Calabria, amministrative: il trionfo di Ciccio Cannizzaro, star dei social (che sogna il Ponte)Elezioni comunali 2026, i risultati in diretta | Venezia al centrodestra, che strappa anche Reggio Calabria. Il centrosinistra vince a Prato e conquista Pistoia. Già eletti 12 sindaci (solo una è ... roma.corriere.it

Da Falcomatà a Cannizzaro, Reggio Calabria svolta a destra. Gli errori e i 12 anni di amministrazione di centrosinistra: cosa c’è dietro questo risultatoCiccio Cannizzaro eletto sindaco con il 65%: 12 anni di Falcomatà e gli errori del centrosinistra hanno ribaltato Reggio Calabria ... ilfattoquotidiano.it