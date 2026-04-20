Magi cede cannabis alla Camera | cosa rischia ora il deputato

Un deputato ha ammesso di aver acquistato cannabis tramite un link condiviso in un canale Telegram. La sostanza è stata consegnata e il fatto ha attirato l’attenzione delle autorità. Attualmente, sono in corso verifiche per accertare i dettagli dell’acquisto e le eventuali implicazioni legali. La vicenda si inserisce in un quadro più ampio di controlli e indagini su traffico e consumo di sostanze stupefacenti tra i rappresentanti politici.

Dice che l'ha acquistata attraverso il link di un canale Telegram. Poi, dopo aver ricevuto quei 5-6 grammi di cannabis, Riccardo Magi (segretario di +Europa) l'ha portata in un vasettino alla Camera per protestare contro un emendamento al Dl Sicurezza approvato al Senato che non riconosce la lieve entità in caso di uso continuativo, senza distinzioni tra droghe leggere e pesanti. Magi ha poi consegnato ai presenti i vari sacchettini con dentro l'erba. "Sentiamo già i commenti di Mantovano il talebano", ha detto durante una conferenza stampa alla Camera. "Questa contenuta nel barattolo - ha aggiunto - fa decisamente meno male rispetto a quello che é previsto dal testo del nuovo decreto".🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Magi cede cannabis alla Camera: cosa rischia ora il deputato Notizie correlate Magi (+Europa) porta cannabis alla Camera in occasione di 4/20, la giornata mondiale della cannabis – Il video(Agenzia Vista) Roma, 20 aprile 2026 Alla sala stampa della Camera celebrato il 4/20, riconosciuta a livello internazionale come la giornata mondiale... Tensioni alla Camera su basi Usa e Conte, espulso un deputato M5s: cosa è successoTensioni nell'Aula della Camera quando il centrodestra ha chiesto un'informativa al ministro della Difesa Guido Crosetto sul tema delle basi... Contenuti di approfondimento Dl sicurezza, Magi (+Eu) porta e cede cannabis alla CameraRoma, 20 apr. (askanews) – Nella giornata mondiale della cannabis, celebrata a livello internazionale il 20 aprile, il deputato di + Europa, Riccardo Magi, ha portato e ceduto della cannabis nella sal ... askanews.it Magi cede cannabis alla Camera: cosa rischia ora il deputatoDice che l'ha acquistata attraverso il link di un canale Telegram. Poi, dopo aver ricevuto quei 5-6 grammi di cannabis, Riccardo Magi (segretario di +Europa) l'ha portata in un vasettino alla Camera ... ilgiornale.it