Francesco Cannizzaro | chi è il nuovo sindaco di Reggio Calabria e perché ora si voterà per eleggere un deputato

Il nuovo sindaco di Reggio Calabria è Francesco Cannizzaro, eletto dopo quasi dodici anni di amministrazione di centrosinistra. La vittoria del centrodestra ha portato a un cambio di gestione nel capoluogo calabrese. Contestualmente alle elezioni amministrative, si svolgeranno anche le votazioni per eleggere un deputato, rendendo l’attuale tornata elettorale particolarmente significativa per la città. La vittoria di Cannizzaro rappresenta un passaggio importante dopo oltre un decennio di amministrazione di diverso schieramento politico.

l centrodestra torna a vincere a Reggio Calabria. Francesco Cannizzaro è il nuovo sindaco della città calabra, un'affermazione elettorale che arriva dopo quasi dodici anni di amministrazione di centrosinistra. Con oltre il 60 per cento dei voti l'esponente di Forza Italia è davanti al suo. 🔗 Leggi su Today.it

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