Canestro distrutto dai vandali e tartarughe ' in fuga' dal laghetto il M5S | Troppa incuria nel parco 2 Giugno
Un canestro da basket è stato distrutto da vandali nel parco 2 Giugno, mentre nel laghetto si sono notate tartarughe in fuga e condizioni di dissesto. Inoltre, alcune fontanine sono fuori uso e il prato centrale appare trascurato. Questi sono i principali problemi segnalati nella zona verde della città.
Un canestro rotto da chissà chi, un laghetto in “dissesto e incuria”, ma anche fontanine che non funzionano e un prato centrale non al meglio: è la fotografia che arriva da parco 2 Giugno, principale zona verde della città di Bari (in attesa dell'apertura di altri grandi parchi, come quello. 🔗 Leggi su Baritoday.it
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