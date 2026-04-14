Villa Lauri, conosciuta per il suo giardino botanico unico nelle Marche, si trova in uno stato di abbandono. Il parco, che un tempo era curato e frequentato, oggi presenta segni di vandalismo e trascuratezza. La situazione preoccupa chi passa di lì, e se dovesse verificarsi un incidente, sarebbero i cittadini a doverne rispondere, dato che l’area appartiene al Comune.

Villa Lauri ha un giardino botanico senza eguali nelle Marche, ma oggi è completamente abbandonato ai vandali e all’incuria, con il rischio che se qualcuno si farà male saranno i maceratesi a doverlo risarcire, visto che è del Comune. Alessandro Marcolini, consigliere comunale uscente del Partito Democratico, porta l’attenzione sul parco di viale Indipendenza a Macerata, chiedendo un intervento urgente per ripristinare l’area verde. "Mio padre (Giuseppe, morto l’anno scorso; ex consigliere comunale e presidente del quartiere Santa Croce, ndr) a suo tempo si impegnò tantissimo perché questo spazio potesse essere messo a disposizione dei cittadini.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Villa Lauri, vandali e incuria nel parco: "Un gioiello lasciato nel degrado"

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Passata la storia resta l’incuria. Infiltrazioni e danni nel parco. Castello di Mirabello a rischioEsattamente un anno fa è stato al centro della rievocazione della battaglia di Pavia che ha richiamato oltre 500 figuranti e migliaia di spettatori.

Si parla di: Villa Lauri, vandali e incuria nel parco: Un gioiello lasciato nel degrado; Villa Lauri, parco abbandonato: cartelli rotti e imbrattati. Passeggiare lì è pericoloso.