Canada al Fantacampionato Mondiale | titolari rigorista possibili sorprese e chi prendere

Notizia in breve

Il Canada partecipa al Fantacampionato Mondiale con una rosa composta da titolari e riserve, tra cui un rigorista designato. Tra le possibili sorprese ci sono alcuni giovani promettenti e giocatori meno noti. La formazione probabile prevede una difesa compatta, centrocampo dinamico e attacco con alcune variazioni rispetto alle ultime partite. Sono stati indicati alcuni nomi da monitorare per eventuali scelte strategiche durante il torneo.