Canada al Fantacampionato Mondiale | titolari rigorista possibili sorprese e chi prendere

Da gazzetta.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Canada partecipa al Fantacampionato Mondiale con una rosa composta da titolari e riserve, tra cui un rigorista designato. Tra le possibili sorprese ci sono alcuni giovani promettenti e giocatori meno noti. La formazione probabile prevede una difesa compatta, centrocampo dinamico e attacco con alcune variazioni rispetto alle ultime partite. Sono stati indicati alcuni nomi da monitorare per eventuali scelte strategiche durante il torneo.

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Il Canada, qualificato come Paese co-organizzatore insieme a Stati Uniti e Messico, cerca ancora la sua prima vittoria ai Mondiali, dopo non aver raccolto punti né nel 1986 né nel 2022. I precedenti in Coppa del Mondo, infatti, sono disastrosi. Il debutto risale a Messico ’86, con eliminazione ai gironi senza nessun gol segnato contro Francia, Ungheria e Unione Sovietica. Il ritorno sul grande palcoscenico è arrivato nel 2022, dopo un brillante percorso di qualificazione. All’esordio arrivò una sconfitta di misura contro il Belgio, seguita dal primo storico gol mondiale firmato da Alphonso Davies contro la Croazia, prima dell’uscita di scena dopo il 2-1 con il Marocco (autogol di Aguerd). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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