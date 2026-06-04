Un nuovo accordo tra le strutture sanitarie locali prevede ora una collaborazione più stretta con le Scotte. La decisione arriva dopo un confronto tra i rappresentanti delle strutture, che puntano a garantire un percorso di nascita più sicuro e accessibile nella zona. Nessuna data precisa per l’attuazione, ma l’obiettivo è rafforzare i servizi e migliorare le opportunità di nascita nel territorio. L’intesa mira a unire risorse e competenze per sostenere le future mamme.

"C’è un lavoro che prosegue senza sosta e che ci vede tutti attivi per difendere la possibilità di nascere in Valdelsa. Una volontà espressa chiaramente dall’intero territorio, da sette Comuni, la Valdelsa più Castellina e Monteriggioni, che hanno assunto in tal senso anche atti consiliari". La sindaca di Poggibonsi Susanna Cenni, da quando sul futuro del punto nascita di Campostaggia si sono addensate le prime nuvole, non ha perso un attimo di mira l’obiettivo: salvare a tutti i costi quella che rappresenta una vera e propria eccellenza, un modello che ha fatto scuola, un pioniere in Italia del parto naturale, oltre che un pezzo di storia della Valdelsa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Campostaggia, la soluzione di Cenni: "Ora la sinergia con le Scotte"

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