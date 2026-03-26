Finisce la fuga di Gianni Cenni | il pizzaiolo italiano che combatteva con i russi arrestato a Roma

Un uomo italiano, noto come pizzaiolo, è stato arrestato a Roma dopo essere stato catturato dalle forze ucraine nel Donbass a gennaio. Secondo la sua versione, era stato arruolato dai russi contro la sua volontà, e la sua fuga è ora conclusa con l’arresto. La vicenda si svolge nel contesto della guerra in Ucraina e delle operazioni di cattura nelle zone di conflitto.

Era stato arruolato dai russi – costretto, secondo la sua versione – per combattere nel Donbass dove, lo scorso gennaio, era stato catturato dalle forze ucraine. Gianni Cenni, pizzaiolo italiano di 52 anni, era successivamente comparso in un video spiegando chi fosse e in quale situazione si trovava. Dopo aver trascorso un periodo di detenzione come prigioniero di guerra a Kharkiv, l'uomo è stato finalmente consegnato alle autorità italiane. Appena l'aereo che lo riportava in patria è atterrato all'aeroporto Fiumicino di Roma, ecco che i militari dell'Arma lo hanno arrestato eseguendo, di fatto, l'ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Napoli che pendeva sulla sua testa per un precedente reato. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Finisce la fuga di Gianni Cenni: il pizzaiolo italiano che combatteva con i russi arrestato a Roma Articoli correlati ??Arrestato a Fiumicino Gianni Cenni, il pizzaiolo italiano arruolato dai russi e condannato per violenza su una bambinaLa parabola di Gianni Cenni, il 52enne napoletano noto alle cronache come il “pizzaiolo dei due mondi” travolto da gravissime vicende giudiziarie, si... Leggi anche: Arrestato di ritorno dall’Ucraina Gianni Cenni, il pizzaiolo italiano arruolato dai russi e condannato in Italia per abusi su una bambina Tutti gli aggiornamenti su Gianni Cenni Arrestato di ritorno dall’Ucraina Gianni Cenni, il pizzaiolo italiano arruolato dai russi e condannato in Italia per abusi su una bambinaIl 52enne è stato fermato all'aeroporto di Fiumicino (Roma) dopo essere stato rilasciato dall'esercito di Kiev L'articolo Arrestato di ritorno dall’Ucraina Gianni Cenni, il pizzaiolo italiano arruolat ... msn.com Arrestato Gianni Cenni, il pizzaiolo condannato per stupro di una bimba che si era arruolato coi russiIl 52enne napoletano Gianni Cenni arrestato nell'aeroporto di Fiumicino: irreperibile dopo una condanna per violenza sessuale aggravata, si era arruolato ... fanpage.it