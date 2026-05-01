La sfida per umanizzare le cure | Persone al centro dei percorsi Ottanta progetti alle Scotte

Lo scorso anno a Siena si è svolto il meeting nazionale di ‘Human Care’, un evento che ha visto la partecipazione di 50 aziende sanitarie e oltre 300 professionisti. L’obiettivo principale è stato quello di mettere le persone al centro dei percorsi di cura, con l’attenzione rivolta a 80 progetti sviluppati dalle strutture locali. L’iniziativa ha sottolineato l’impegno nel rendere più umane le modalità di assistenza sanitaria.

Le persone al centro dei percorsi di cura: lo scorso anno a Siena si è svolto il meeting nazionale di ’Human Care’ con 50 aziende sanitarie e oltre 300 partecipanti. Un confronto fra le esperienze di umanizzazione delle cure, che il direttore generale delle Scotte, Antonio Barretta, ha raccolto nella pubblicazione Human Care: l’ecosistema per l’umanizzazione delle cure. "Per prendersi cura in modo efficace di un paziente – spiega il professor Barretta – non è sufficiente occuparsi della malattia ma occorre prendersi carico della persona nella sua interezza, a partire dallo stato di fragilità in cui si trova. È necessario stabilire una relazione di cura empatica tanto con i pazienti quanto con i familiari.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La sfida per umanizzare le cure: "Persone al centro dei percorsi. Ottanta progetti alle Scotte" Notizie correlate Il ministro Locatelli: "Persone con disabilità al centro dei progetti"Il ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli ha affrontato alcuni argomenti e progetti cruciali per questo settore, nell’ambito dell’incontro... Accesso alle cure per le persone con disabilità: il progetto "Dama" punta all'abbattimento delle barriereUn percorso che vuole rappresentare una risposta concreta a un'accoglienza su misura prevedendo percorsi diagnostico-terapeutici facilitati. Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: La sfida per umanizzare le cure: Persone al centro dei percorsi. Ottanta progetti alle Scotte; Umanizzare la scienza: l’infermiere al centro della sfida vaccinale; Disegni degli alunni esposti nei corridoi della Radiologia dell’ospedale di Ivrea; Banksy ricompare con una statua nel cuore di Londra, e sfida l'imperialismo. Zuppa di ceci buonissima Ingredienti per 4 persone 600 g di ceci precotti 300 ml di passata di pomodoro 400 ml di brodo vegetale 3 carote 2 coste di sedano 1 cipolla 1 spicchio d'aglio Peperoncino (facoltativo) - facebook.com facebook Infantino: «L'Iran sarà ai Mondiali. Unire le persone è la mia responsabilità» x.com