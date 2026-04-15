Avviso pubblico per la gestione di un chiosco di piadine per dieci anni come presentare domanda

È stato pubblicato un avviso pubblico per affidare la gestione di un chiosco dedicato alla vendita di piadine. La concessione avrà durata di dieci anni e riguarda un punto situato in via Caduti di tutte le guerre, a Villalta, frazione di Cesenatico. Le persone interessate possono presentare domanda per partecipare alla selezione secondo le modalità indicate nell’avviso. La procedura è aperta a chi desidera avviare o gestire l’attività.

È stato pubblicato in queste ore l’avviso pubblico per la concessione di un chiosco destinato alla produzione e vendita di piadina in via Caduti di tutte le guerre a Villalta, frazione di Cesenatico. “La durata della concessione - spiega il Comune - è di dieci anni rinnovabili per ulteriori due.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Notizie correlate Piazza Almerici stenta a ripartire. Il chiosco di piadine in venditaAveva riaperto a fine aprile e l’avviamento era stato ottimo, con tavolini e sedie e un buon seguito di clienti fino a sera. L’ASD Durazzano Calcio partecipa all’avviso pubblico per la gestione degli impianti sportivi comunaliTempo di lettura: 2 minuti L’ ASD Durazzano Calcio comunica che nella mattina di ieri il presidente, Ionut Stefan Di Nuzzo, ha preso parte presso... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Avviso pubblico per interventi straordinari di valorizzazione del patrimonio culturale del Lazio; Graduatoria provvisoria - Avviso pubblico la selezione di interventi per la realizzazione di sistemi per la gestione delle acque pluviali nei centri abitati; Avviso pubblico per l’individuazione di soggetti interessati a svolgere il servizio di car sharing; Avviso pubblico per la presentazione di candidature per la nomina di garante per la persona con disabilità del Comune di Palermo – Città di Palermo. Un mare di emozioni, ad Anzio online l’avviso pubblico per le manifestazioni dal 15 maggio al 30 novembreÈ on line l’avviso pubblico per la concessione di contributi per la selezione di proposte da inserire nel calendario degli eventi programmati per la città di Anzio da svolgersi dal 15 maggio fino al 3 ... ilgranchio.it Termovalorizzatore, pubblicato l’avviso per presentare le proposte: la gara in autunnoLiguria. È stato pubblicato questa mattina sul sito di Arlir l’avviso pubblico per presentare le proposte di partenariato pubblico-privato in relazione all’affidamento della progettazione, realizzazio ... ivg.it . È on line l’avviso pubblico per la concessione di contributi per la selezione di proposte da inserire nel calendario degli eventi prog - facebook.com facebook Avviso pubblico:"Attrazione degli #investimenti delle Grandi #Imprese a sostegno del sistema produttivo regionale". @La_Calabria @europainitalia @EU_Growth eurokomonline.eu/index.php/band… x.com