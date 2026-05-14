Auri cerca il nuovo direttore | avviso pubblico per la selezione Contratto di cinque anni candidature entro il 29 maggio
L'Autorità Umbria Rifiuti e Idrico ha annunciato di aver aperto un avviso pubblico per la ricerca di un nuovo direttore. La selezione prevede un contratto di cinque anni e le candidature devono essere presentate entro il 29 maggio. La procedura di scelta si svolge attraverso la valutazione delle domande ricevute. La pubblicazione dell'avviso è accessibile sul sito ufficiale dell'ente, dove sono disponibili i dettagli relativi ai requisiti e alle modalità di presentazione delle candidature.
L'Autorità Umbria Rifiuti e Idrico (AURI) ha pubblicato l'avviso per la selezione del nuovo direttore. La procedura selettiva, basata su curriculum e colloquio, è finalizzata alla costituzione di un rapporto di lavoro a tempo pieno e determinato per la copertura della posizione apicale dell'ente. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook
Sullo stesso argomento
Regione Campania: avviso pubblico per la selezione del direttore della Fondazione DonnareginaTempo di lettura: 2 minutiQuest’oggi è stato pubblicato, sul portale istituzionale della Regione e sul sito della Fondazione, l’avviso di selezione...
Fondazione Donnaregina, avviso pubblico per le selezione del direttoreÈ stato pubblicato, sul portale istituzionale della Regione e sul sito della Fondazione, l’avviso di selezione pubblica, per titoli e colloquio, per...