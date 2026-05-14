Auri cerca il nuovo direttore | avviso pubblico per la selezione Contratto di cinque anni candidature entro il 29 maggio

L'Autorità Umbria Rifiuti e Idrico ha annunciato di aver aperto un avviso pubblico per la ricerca di un nuovo direttore. La selezione prevede un contratto di cinque anni e le candidature devono essere presentate entro il 29 maggio. La procedura di scelta si svolge attraverso la valutazione delle domande ricevute. La pubblicazione dell'avviso è accessibile sul sito ufficiale dell'ente, dove sono disponibili i dettagli relativi ai requisiti e alle modalità di presentazione delle candidature.

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