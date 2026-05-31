Campionati Italiani Assoluti Frecciarossa Roma 2026 la prima volta di Filippo Macchi e il poker di Alice Volpi nella magica serata del fioretto alla terrazza del Pincio

Da sportface.it 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nella serata alla Terrazza del Pincio, sotto il cielo di Roma, si sono svolti i Campionati Italiani Assoluti di fioretto. È stata la prima volta per Filippo Macchi, che ha conquistato il titolo individuale maschile. Tra le donne, Alice Volpi ha vinto il suo quarto titolo italiano consecutivo, portando a casa il trofeo in questa competizione. La manifestazione si è svolta in un’atmosfera suggestiva, con i due atleti che hanno trionfato nelle rispettive categorie.

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Nell’incredibile cornice della Terrazza del Pincio, sotto il cielo di Roma, Filippo Macchi e Alice Volpi si sono laureati campioni italiani di fioretto. È il verdetto della prima giornata dei Campionati Italiani Assoluti Frecciarossa nella Capitale, in una cornice mozzafiato e dopo assalti spettacolari. Primo scudetto in carriera per Filippo Macchi. Il doppio argento olimpico di Parigi 2024 ha vinto la finale maschile per 15-7 il derby in casa Fiamme Oro contro Tommaso Marini, al quale oggi è andata la piazza d’onore. In un podio con tutti e quattro i componenti della squadra italiana dell’ultima Olimpiade francese, si sono classificati al terzo posto Alessio Foconi del Centro Sportivo Aeronautica Militare e Guillaume Bianchi del Gruppo Scherma Fiamme Gialle. 🔗 Leggi su Sportface.it

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© Sportface.it - Campionati Italiani Assoluti Frecciarossa “Roma 2026”, la prima volta di Filippo Macchi e il poker di Alice Volpi nella magica serata del fioretto alla terrazza del Pincio
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