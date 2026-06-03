Anna Menconi ha partecipato ai campionati italiani paralimpici di tennistavolo a Cesena, gareggiando nel singolare femminile, nel doppio femminile e nel doppio misto. La atleta della Apuania di Tennistavolo ha disputato diverse partite in tutte e tre le categorie, mostrando un buon livello di gioco. La competizione si è svolta nel capoluogo romagnolo, coinvolgendo numerosi atleti provenienti da diverse regioni.

Campionati italiani paralimpici per Anna Menconi (nella foto), l’atleta della Apuania di Tennistavolo che a Cesena ha gareggiato nel singolare femminile, nel doppio femminile e nel doppio misto. Nel singolare femminile (assoluto classe 4) la Menconi è eliminata nel girone preliminare. Nel Doppio femminile (assoluto classi 1-5) la gialloazzurra, in coppia con la vicentina Eleonora Menin è sconfitta nei quarti di finale dalla coppia Roberta Galizia-Giorgia Susannah. Nel doppio misto (assoluto classi 1-5) la Menconi è in coppia con il vicentino Stefano Sartori e negli ottavi è eliminata dalla coppia Federico Falco-Giada Rossi. Soddisfazione è espressa da Guglielmo Bellotti, presidente dell’Apuania: "Anna ha affrontato questi campionati con grande serietà e determinazione, confrontandosi con atlete di alto livello e con molta esperienza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Tennistavolo. Bella prova di Menconi ai campionati italiani paralimpici a Cesena

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