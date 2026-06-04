L’analisi della Fondazione Gimbe fotografa una situazione destinata a diventare sempre più complessa. La Campania è tra le regioni con la maggiore carenza di pediatri e detiene il primato per numero di specialisti che raggiungeranno l’età pensionabile nei prossimi anni. La Campania registra una carenza di 59 pediatri di libera scelta, collocandosi al quarto posto in Italia tra le regioni con il maggior deficit di specialisti sul territorio. È quanto emerge da un’analisi realizzata dalla Fondazione Gimbe sulla pediatria territoriale. A livello nazionale, la mancanza complessiva è pari a 497 pediatri di libera scelta. Peggio della Campania fanno soltanto Lombardia, con 186 professionisti mancanti, Piemonte con 109 e Veneto con 96. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Campania, carenza di pediatri: ne mancano 59 e 218 andranno in pensione entro il 2029

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