Un numero significativo di piloti della compagnia andrà in pensione entro pochi anni, portando alla necessità di trovare nuovi professionisti del settore. La compagnia ha avviato iniziative per formare giovani piloti che possano assumere ruoli di comando in futuro. La transizione si presenta come una sfida per garantire la continuità dei servizi di volo e la preparazione di nuovi piloti qualificati.

Dopo tanti anni di proteste da parte dei sindacati, Ita Airways dà una notizia importante ai suoi dipendenti. Nei prossimi anni (tra i 4 e i 6),120 piloti di Ita raggiungeranno i 65 anni di età. Dunque la loro carriera di piloti d’aereo terminerà per la loro anzianità,andando così in pensione. Parte in questo modo un ricambio generazionale che dovrà essere attuato nel modo e nei tempi migliori, per evitare il rischio di rimanere con piloti scoperti. Quattro o sei anni possono sembrare sufficienti per riuscire a sostituire un gran numero di personale come in questo caso. Mauna compagnia deve agire per tempo di fronte a un simile esodoe non è semplice assumere un pilota esordiente oppure un pilota di un altro vettore e riuscire a garantirgli un’adeguata formazione. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Ita Airways, 120 piloti andranno in pensione entro pochi anni: parte la ricerca di nuovi giovani professionisti

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