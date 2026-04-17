Dl Sicurezza via libera al Senato con 96 sì | ora il passaggio alla Camera
Il Senato ha approvato il disegno di legge di conversione del decreto Sicurezza con 96 voti favorevoli e 46 contrari. Ora il testo passa alla Camera per ulteriori esame e possibile approvazione. La discussione ha coinvolto i senatori, che hanno espresso il loro voto sulla proposta di legge. La procedura prevede che il provvedimento, una volta approvato anche alla Camera, possa diventare legge.
L’Aula del Senato ha dato il via libera al disegno di legge di conversione del decreto Sicurezza, approvandolo con 96 voti favorevoli e 46 contrari. Il provvedimento, destinato a decadere il prossimo 25 aprile in assenza di conversione definitiva, rappresenta uno dei principali interventi normativi del governo in materia di ordine pubblico e gestione della sicurezza. Dopo il passaggio a Palazzo Madama, il testo approderà la prossima settimana alla Camera dei deputati, chiamata a esaminarlo e a pronunciarsi in via definitiva prima della scadenza dei termini. L’iter parlamentare si preannuncia serrato, proprio per evitare che il decreto perda efficacia, rendendo necessario un nuovo intervento normativo.🔗 Leggi su Lapresse.it
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