Dl Sicurezza via libera al Senato con 96 sì | ora il passaggio alla Camera

Il Senato ha approvato il disegno di legge di conversione del decreto Sicurezza con 96 voti favorevoli e 46 contrari. Ora il testo passa alla Camera per ulteriori esame e possibile approvazione. La discussione ha coinvolto i senatori, che hanno espresso il loro voto sulla proposta di legge. La procedura prevede che il provvedimento, una volta approvato anche alla Camera, possa diventare legge.