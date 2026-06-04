camera di commercio nel 2026 contributi alle imprese per oltre 2 milioni di euro

Nel 2026, la Camera di commercio di Ferrara Ravenna ha già stanziato più di 2 milioni di euro in contributi destinati alle imprese. La cifra rappresenta le risorse allocate fino a questo momento per sostenere le attività commerciali e industriali della zona. I fondi sono stati messi a disposizione per supportare progetti di sviluppo e crescita delle aziende locali.

Nel 2026 già stanziati contributi alle imprese per oltre 2 milioni da parte della Camera di commercio di Ferrara Ravenna. Il tutto per sostenere partecipazione alle fiere internazionali, accesso al credito grazie ai consorzi fidi, turismo e attrattività, giovani generazioni, transizione digitale ed energetica, nascita di nuove imprese, parità di genere: queste alcune delle priorità approvate, all’unanimità, dal Consiglio camerale: misure, quelle adottate dalla massima Istituzione economica del territorio, che guardano tutte alla crescita e ad uno sviluppo duraturo e sostenibile. "Quando c’è da far crescere la competitività delle imprese, la... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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