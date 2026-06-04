Camera di Commercio Nel 2026 contributi alle imprese per oltre 2 milioni di euro

Da ilrestodelcarlino.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Nel 2026, la Camera di commercio di Ferrara Ravenna ha già stanziato più di 2 milioni di euro in contributi destinati alle imprese. La cifra rappresenta le risorse allocate fino a questo momento per sostenere le attività commerciali e industriali della zona. I fondi sono stati messi a disposizione per supportare progetti di sviluppo e crescita delle aziende locali.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Nel 2026 già stanziati contributi alle imprese per oltre 2 milioni da parte della Camera di commercio di Ferrara Ravenna. Il tutto per sostenere partecipazione alle fiere internazionali, accesso al credito grazie ai consorzi fidi, turismo e attrattività, giovani generazioni, transizione digitale ed energetica, nascita di nuove imprese, parità di genere: queste alcune delle priorità approvate, all’unanimità, dal Consiglio camerale: misure, quelle adottate dalla massima Istituzione economica del territorio, che guardano tutte alla crescita e ad uno sviluppo duraturo e sostenibile. "Quando c’è da far crescere la competitività delle imprese, la... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

camera di commercio nel 2026 contributi alle imprese per oltre 2 milioni di euro
© Ilrestodelcarlino.it - Camera di Commercio . Nel 2026 contributi alle imprese per oltre 2 milioni di euro
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

PARTITA IVA per eCommerce nel 2026 (Costi nascosti e tasse)

Video PARTITA IVA per eCommerce nel 2026 (Costi nascosti e tasse)

Notizie e thread social correlati

Camera di commercio, oltre 7,7 milioni alle imprese del territorioLa Camera di Commercio di Padova ha approvato oggi il bilancio consuntivo 2025, con interventi a favore delle imprese per più di 7,7 milioni di euro.

Imprese under 35, dalla Camera di commercio di Firenze contributi fino a 5mila euroLa Camera di commercio di Firenze ha annunciato un bando pubblico rivolto alle imprese con titolari under 35, con l’obiettivo di favorire l’avvio di...

Temi più discussi: NiLab, elaboriamo le idee; 3 giugno - Premiazione delle prime 100 imprese certificate Bottega Ligure — Italiano; Punto Impresa Digitale (PID) e Impresa 4.0; 2 Giugno, il video della Camera di Commercio di Roma per celebrarlo.

camera di commercio camera di commercio nelLa Camera Commercio di Cosenza celebra le imprese storiche nel giorno della Festa della RepubblicaIn occasione dell’ottantesimo anniversario della Repubblica Italiana, l’ente camerale ha aperto le proprie porte ed ha accolto le imprese storiche. Il Presidente Algieri: Voi non siete soltanto impre ... ansa.it

camera di commercio camera di commercio nelComunicato Stampa: La Camera Commercio di Cosenza celebra le imprese storiche nel giorno della Festa della RepubblicaUna giornata intensa e partecipata che ha visto protagoniste Ad aprire l'evento è stato il Segretario Generale della ... iltempo.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web