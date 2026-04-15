Imprese under 35 dalla Camera di commercio di Firenze contributi fino a 5mila euro

La Camera di commercio di Firenze ha annunciato un bando pubblico rivolto alle imprese con titolari under 35, con l’obiettivo di favorire l’avvio di nuove attività. Per il 2026 sono previsti contributi a fondo perduto fino a 5.000 euro, destinati a sostenere i progetti imprenditoriali di giovani imprenditori. La misura mira a incentivare la nascita di aziende gestite da giovani e a promuovere la loro presenza nel mercato locale.

Firenze, 15 aprile 2026 – Sostenere le imprese giovanili. Ecco l’obiettivo del bando 2026 pubblicato dalla Camera di commercio di Firenze, che eroga stanziamenti a fondo perduto per spingere le nuove generazioni a mettersi in proprio. “Il bando – spiega il presidente della Camera, Massimo Manetti – vuole contribuire alle fasi di avvio e funzionamento delle aziende, iscritte a partire dal primo gennaio 2025 al registro delle imprese della Camera, nella cui compagine sociale sia incluso almeno un giovane con 35 anni di età da compiere nell’anno 2026. Il bando costituisce una delle varie iniziative della Camera verso un segmento della nostra imprenditoria che soffre il calo demografico e la crescente riluttanza dei giovani a fare impresa”.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Imprese under 35, dalla Camera di commercio di Firenze contributi fino a 5mila euro Notizie correlate Leggi anche: Parità di genere, premi fino a 3mila euro della Camera di Commercio per tesi universitarie e imprese Leggi anche: Camera di Commercio | Nuove imprese a Livorno, 1.686 iscrizioni nel 2025 alla Camera di Commercio: la situazione attuale Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Imprenditori Under 35 in calo nella Granda; Imprese under 35: a Padova -17,8% dal 2015, serve sostegno per il futuro del territorio; Nel Biellese il lavoro non è per giovani: crollano le imprese Under 35; Imprese under 35: a Rovigo -39% dal 2015, serve sostegno per il futuro del territorio. Imprenditori Under 35 in calo nella GrandaI numeri, quando si parla di economia e demografia, sanno essere specchi fedeli. L’ultima fotografia scattata dalla Camera di commercio di Cuneo sulla vitalità delle imprese giovanili al 31 dicembre 2 ... lafedelta.it Giovani imprenditori a Cuneo: 5.863 imprese under 35, saldo positivo ma calo dello stockNel 2025 +667 nuove attività giovanili, ma il numero complessivo scende dello 0,6% per effetto del progressivo invecchiamento degli imprenditori. Servizi, agricoltura e commercio i settori trainanti ... targatocn.it Nella Sala del Mappamondo della Camera dei Deputati la cerimonia della III edizione del riconoscimento nazionale dedicato al volontariato di competenza - facebook.com facebook In corso la terza edizione di Idee per il futuro, nel cuore di Roma, evento promosso dalla Camera di Commercio di Roma e dall'Associazione Futuro delle Idee: cinque giorni di incontri, dal 14 al 18 aprile 2026. x.com