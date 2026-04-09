Bunker e arsenale a Palmi | scoperto il rifugio segreto nei campi

I Carabinieri hanno trovato un rifugio sotterraneo e un deposito di armi in un casolare isolato nella zona di Palmi, nelle campagne della Piana di Tauro. Dopo aver effettuato una perquisizione, è stato arrestato un uomo coinvolto nella vicenda. La scoperta di questa struttura nascosta ha portato all’intervento delle forze dell’ordine, che hanno sequestrato il materiale e messo sotto controllo la zona.

Un uomo è stato arrestato dai Carabinieri nelle campagne della Piana di Tauro dopo la scoperta di un rifugio sotterraneo sofisticato e di un deposito di armi nascosto in un casolare isolato presso Palmi. L’operazione, nata da un controllo del territorio, ha portato alla luce una struttura in cemento armato dotata di sistemi di ventilazione artigianali, utilizzata per occultare armamenti con matricola cancellata e munizioni di diversi calibri. L’intuizione tattica tra le campagne reggine. Le attività di vigilanza straordinaria condotte dalle forze dell’ordine a Palmi hanno preso una piega inaspettata quando l’attenzione dei militari si è concentrata su alcune irregolarità strutturali nel pavimento di un edificio rurale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bunker e arsenale a Palmi: scoperto il rifugio segreto nei campi Reggio Calabria, scoperto bunker segreto in abitazione in costruzioneUn vano nascosto dietro una parete, invisibile a un primo sguardo, protetto da una botola a scomparsa e realizzato in cemento armato per garantire... Reggio Calabria: scoperto un bunker segreto in una abitazioneUn vano nascosto dietro una parete, invisibile a un primo sguardo, protetto da una botola a scomparsa e realizzato in cemento armato per garantire... Temi più discussi: Sotto il pavimento un bunker blindato con arsenale, la scoperta a Gioia Tauro - Video; Reggio Calabria, trovato arsenale in un bunker sotto a un casolare: arrestato un uomo; Bunker segreto sotto il pavimento e un arsenale, la scoperta in un casolare isolato; Bunker segreto scoperto a Palmi. Sotto il pavimento un bunker blindato con arsenale, la scoperta a Gioia Tauro(Adnkronos) – Un bunker in cemento armato nascosto sotto al pavimento di un casolare isolato, nelle campagne della Piana ... cremonaoggi.it Arsenale nascosto in un bunker segreto nella Piana di Gioia Tauro, un arrestoUn casolare isolato nelle campagne della Piana di Gioia Tauro nascondeva un bunker sotterraneo costruito per sfuggire a ogni controllo ... italpress.com Palmi, bunker segreto sotto il pavimento: scoperto arsenale nascosto dai Carabinieri: Un casolare isolato nelle campagne della Piana di Gioia Tauro, nel territorio di Palmi, nascondeva un bunker sotterraneo progettato per rimanere invisibile. A scoprirlo sono - facebook.com facebook