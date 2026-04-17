A Platì scoperto bunker segreto trasformato in una piantagione di marijuana | quattro arresti

A Platì, nelle ultime ore, sono stati arrestati quattro uomini in seguito alla scoperta di un bunker nascosto sotto terra. Il locale, accessibile attraverso un passaggio sconosciuto, ospitava una serra attrezzata per la coltivazione di marijuana. La polizia ha individuato e sequestrato l’impianto durante un’operazione condotta nel territorio. La scoperta si inserisce in un’indagine più ampia sulle attività illegali legate alla produzione di sostanze stupefacenti nella zona.

Un accesso invisibile, un tunnel scavato nella terra e, in fondo, una serra perfettamente attrezzata per la coltivazione di marijuana. Un vero e proprio laboratorio clandestino nascosto nel sottosuolo, progettato per sfuggire a ogni controllo. È quanto hanno scoperto i carabinieri della stazione.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Notizie correlate Maxi piantagione di marijuana in un capannone: due arresti a Lodi VecchioUn’operazione dei Carabinieri della Compagnia di Milano Duomo ha portato all’arresto di due cittadini albanesi, di 30 e 31 anni, a Lodi Vecchio. Reggio Calabria: scoperto un bunker segreto in una abitazioneUn vano nascosto dietro una parete, invisibile a un primo sguardo, protetto da una botola a scomparsa e realizzato in cemento armato per garantire... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Scoperto un bunker con una maxi coltivazione di marijuana: blitz a Platì, 4 arresti – VIDEO; Platì, bunker sotterraneo per la droga: scoperta serra, 4 arresti; Bunker e droga a Platì: scoperto laboratorio segreto nel sottosuolo; SCOPERTO BUNKER A PLATI’ | IL VIDEO. Scoperto un bunker con una maxi coltivazione di marijuana: blitz a Platì, 4 arresti – VIDEOOperazione nella Locride: individuata nel sottosuolo una serra indoor perfettamente attrezzata e alimentata abusivamente ... corrieredellacalabria.it Scoperto laboratorio di droga nel sottosuolo: 4 arresti a PlatìUn tunnel scavato nella terra e, in fondo, una serra perfettamente attrezzata per la coltivazione di marijuana ... citynow.it Platì, la droga nel sottosuolo: scoperto bunker segreto con serra clandestina: quattro arresti Un casolare agricolo in costruzione, isolato in area rurale, privo di qualsiasi accesso visibile ha attirato l’attenzioine dei carabinieri. I militari hanno rinvenuto una piant facebook