Piraino ha ottenuto una vittoria convincente nel suo debutto, superando un avvio di partita complicato. Dopo aver perso i primi set, è riuscito a recuperare e a conquistare il match. Malige, invece, ha dominato l’ultimo set, vincendolo dopo due ore di gioco. La partita si è conclusa con Piraino che ha raggiunto i quarti di finale, grazie a una rimonta nel corso del match.

Come ha fatto Piraino a ribaltare un inizio di match difficile?. Perché Malige è riuscito a dominare l'ultimo set dopo due ore?. Chi ha scatenato la standing ovation del pubblico di Caltanissetta?. Quali sono i match d'élite in programma per il prossimo giovedì?.? In Breve Mae Malige batte Giacomo Crisostomo in 2 ore e 20 minuti di gioco.. Jay Clarke ed Ethan Cook vincono il doppio contro Macchione e Mondazzi.. Salvatore Caruso e Massimo Giunta superano Beraldo e Crisostomo con 6-4, 6-3.. Prossimi 7 match singolare e 5 doppi previsti giovedì dalle ore 11:00.. Gabriele Piraino e Salvatore Caruso aprono la fase calda del Trofeo Bcc Toniolo a Caltanissetta. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caltanissetta, Piraino domina il debutto: Malige vola ai quarti

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