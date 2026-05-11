La Virtus Civitanova ha ottenuto una vittoria schiacciante contro la Tarros, assicurandosi un passaggio ai quarti di playoff. La partita si è conclusa con un netto scarto in favore della squadra vincitrice, che ha dominato l’intera gara. La Tarros ha tentato di recuperare nel finale, ma non è riuscita a invertire l’andamento del match. Le giocatrici decisive nel finale sono state due atlete della Virtus Civitanova.

? Domande chiave Come ha fatto la Tarros a ribaltare un vantaggio così pesante?. Chi sono le giocatrici che hanno deciso il finale di gara?. Perché la difesa di Civitanova ha frenato la rimonta ligure?. Cosa aspettarsi dalla Virtus nella sfida contro il Costone Siena?.? In Breve Santi e Kaba segnano rispettivamente 16 e 15 punti per le marchigiane.. Cellerini guida la Tarros con 16 punti nonostante la sconfitta finale.. La Tarros di Ricci chiude la stagione dopo il pareggio temporaneo 42-42.. Civitanova affronterà il Costone Siena nei prossimi quarti di playoff.. La Virtus Civitanova batte la Tarros Spezia per 62-54 e conquista il pass per i quarti di finale dei playoff, dove dovrà affrontare il Costone Siena.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Virtus Civitanova domina la Tarros e vola ai quarti di playoff

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