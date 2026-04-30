Berrettini domina Navone a Cagliari | l’azzurro vola ai quarti

Nel torneo di Cagliari, un giocatore italiano ha vinto contro il suo avversario con i punteggi di 7-5 e 6-3, assicurandosi così un posto tra i quarti di finale. La partita si è svolta sul campo del TC Cagliari, e il prossimo incontro sarà contro il vincitore tra due avversari, uno dei quali è un giovane statunitense. La fase successiva si disputerà nelle prossime giornate.

? Cosa sapere Berrettini batte Navone 7-5 6-3 al TC Cagliari nel Sardegna Open.. L'azzurro accede ai quarti di finale sfidando il vincitore tra Hurkacz ed Emilio Nava.. Berrettini mette il punto sul pomeriggio al TC Cagliari battendo Navone con 7-5 e 6-3, assicurandosi così un posto tra i migliori quattro del Sardegna Open. L’azzurro ha superato l’argentino, testa di serie della competizione e recente trionfatore del Challenger 175, in una giornata che ha protagonisti diversi volti del circuito. La gestione dei momenti chiave nel match pomeridiano. Il primo set è stato caratterizzato da continui scambi e nervosismo, con l’italiano che ha subito un break al terzo gioco.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Berrettini domina Navone a Cagliari: l’azzurro vola ai quarti Notizie correlate Matteo Berrettini regola Navone in due set e vola ai quarti del Challenger 175 di CagliariMatteo Berrettini sale di colpi due giorni dopo la rocambolesca vittoria al primo turno sullo statunitense Patrick Kypson e si toglie la... Leggi anche: LIVE Cobolli-Bergs 6-2 6-3, ATP Monaco 2026 in DIRETTA: l’azzurro domina il belga e vola ai quarti di finale! Approfondimenti e contenuti Matteo Berrettini regola Navone in due set e vola ai quarti del Challenger 175 di CagliariMatteo Berrettini sale di colpi due giorni dopo la rocambolesca vittoria al primo turno sullo statunitense Patrick Kypson e si toglie la soddisfazione di ... oasport.it Challenger Cagliari: cresce Berrettini, Navone regolato in due set. Avanti anche ArnaldiTennis - Challenger | Sardegna Open: Berrettini supera la testa di serie n.1 Navone e vola ai quarti, Arnaldi domina Cerundolo e si prepara alla sfida con Nuno Borges ... ubitennis.com