Truffa su finanziamenti pubblici tra gli indagati ex deputato Calearo

Un ex deputato è stato iscritto nel registro degli indagati per un’indagine riguardante una truffa sui finanziamenti pubblici. L’accusa principale riguarda la truffa aggravata ai danni dello Stato e la malversazione di fondi pubblici. Le indagini sono in corso e coinvolgono diverse persone, con particolare attenzione alle modalità di gestione delle risorse e ai presunti illeciti commessi nell’ambito di finanziamenti destinati a enti pubblici.

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Tra gli indagati l’imprenditore, ex presidente di Confindustria Vicenza ed ex parlamentare Massimo Calearo Ciman, assieme ai figli Eugenio e Carlo Alberto. L’accusa ipotizzata è di truffa aggravata ai danni dello Stato, malversazione di erogazioni pubbliche e bancarotta fraudolenta. Le Fiamme Gialle, all’interno di questa indagine, hanno posto sotto sequestro 15 immobili tra cui una villa di pregio sui Colli Berici e quote societarie e finanziarie per un valore di quattro milioni di euro. “L’onorevole Calearo è assolutamente sereno e ha sempre agito nell’interesse della propria azienda in modo trasparente – spiega l’avvocato Marco Dal Ben che assiste l’imprenditore e uno dei figli -.🔗 Leggi su Imolaoggi.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Truffa per ottenere finanziamenti pubblici: sequestrati 21 milioniL’operazione è stata eseguita dalla Guardia di Finanza di Brescia, su coordinamento della Procura bresciana. Leggi anche: Crans-Montana, salgono a 13 gli indagati in Svizzera: tra loro politici e funzionari pubblici Temi più discussi: Truffa su finanziamenti pubblici, tra gli indagati ex deputato Calearo; Vicenza, blitz della GdF: sequestri milionari a ex manager dell’automotive; Galvagno a processo per corruzione, falso e truffa: prima udienza lampo con rinvio, difesa chiede trasferimento a Catania; Blitz della guardia di finanza, sequestrata una villa di lusso sui Colli Berici. ROBI IMMOBILIARE DI BIASIATTO ANNAMARIA E C. S.A.S - Results on X | Live Posts & Updates x.com Truffa sui finanziamenti pubblici e bancarotta a Vicenza: tra i 4 indagati l'ex presidente di Federmeccanica Massimo Calearo. Sequestrati beni per 4 milioni, anche una villa ...Inchiesta della Guardia di Finanza: indagati anche i figli dell'ex deputato Pd. Faro su due finanziamenti garantiti dallo Stato, un filone d'indagine riguarda un'azienda controllata all'estero ... corrieredelveneto.corriere.it Truffa su finanziamenti pubblici, tra gli indagati ex deputato CalearoSono sette gli indagati totali dell'inchiesta della Procura di Vicenza che contesta finanziamenti pubblici da oltre nove milioni di euro assistiti da garanzia pubblica e che sarebbero stati eroganti i ... ansa.it