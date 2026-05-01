"La rovino", "Non vi faccio più lavorare", "Con me non deve sgarrare". Regnava un clima di paura tra gli imprenditori edili del Pavese. E a incutere i timori sarebbero state alcuni tutori dell’ordine. Emerge a conclusione delle indagini per l’ operazione Clean 3, che segue Clean 1 e 2 dopo arresti e condanne nei confronti di politici, imprenditori e membri delle forze dell’ordine per svariate ipotesi di reato, soprattutto contro la pubblica amministrazione. Corruzione, sviamento delle indagini, abuso d’ufficio e favori a imprenditori amici: sono le accuse che la Procura muove nei confronti di otto indagati: quattro carabinieri, un dirigente Ats di Pavia, un noto imprenditore edile, il presidente dell’Ance e altri due imprenditori nelle costruzioni.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Corruzione e ricatti. Inchiesta Clean 3 sono otto gli indagati

Pavia, arriva anche Clean 3: sono 8 gli indagati tra carabinieri e imprenditori

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Temi più discussi: Corruzione e ricatti. Inchiesta Clean 3 sono otto gli indagati; Pavia, chiuse le indagini dell'inchiesta Clean 3: indagati quattro carabinieri e alcuni imprenditori per corruzione e ricatti nei cantieri edili; Inchiesta Clean 3 a Pavia, chiuse le indagini. Otto gli indagati, anche 4 carabinieri; Clean 3, chiuse le indagini: tra gli indagati anche Alberto Righini, ex presidente di Ance Pavia.

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