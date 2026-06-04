Caldo | stabile la mortalità ma aumentano le chiamate al 118

Notizia in breve

Durante l'ondata di caldo, non si sono registrati aumenti nella mortalità, ma le chiamate al 118 sono salite rispetto ai giorni precedenti. Lo ha comunicato il direttore del dipartimento di Sanità pubblica di un'azienda sanitaria locale. I dati indicano che il numero di interventi di emergenza è cresciuto, mentre i decessi sono rimasti stabili. Nessuna altra variazione nelle statistiche di mortalità è stata segnalata in relazione alle alte temperature.