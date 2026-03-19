Una nuova ricerca evidenzia che livelli molto bassi di colesterolo, specialmente se diminuiscono nel tempo, potrebbero essere collegati a un maggior rischio di mortalità. La scoperta mette in discussione la convinzione diffusa secondo cui bisogna sempre ridurre al massimo i valori di colesterolo. Lo studio si concentra sui cambiamenti dei livelli di colesterolo e sui loro effetti sulla salute complessiva.

Se l’idea più diffusa è che livelli elevati di colesterolo rappresentino un rischio da ridurre il più possibile, una nuova ricerca invita a rivedere questa semplificazione: valori troppo bassi – e soprattutto in diminuzione nel tempo – potrebbero associarsi a un aumento della mortalità. A fare nuova luce sul rapporto tra livelli di colesterolo e rischio di mortalità è uno studio pubblicato sulla rivista ‘ Engineering ’, condotto da un team di scienziati di diverse istituzioni in Cina e Regno Unito. Lo studio si basa su un’analisi prospettica e longitudinale su larga scala, che ha coinvolto partecipanti provenienti da due coorti cinesi — la Dongfeng–Tongji e la Kailuan — oltre che dalla Uk Biobank. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Colesterolo, se livelli troppo bassi aumentano il rischio di mortalità: la ricerca

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