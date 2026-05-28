Caldo killer Bologna tra le peggiori città d’Europa | Rischio mortalità alle stelle

Bologna si trova tra le città europee più colpite dal caldo estremo, secondo uno studio pubblicato sulla rivista scientifica Lancet. L’analisi ha preso in considerazione la mortalità in 854 città del continente e ha evidenziato come il capoluogo emiliano abbia un rischio di mortalità alle stelle durante le ondate di caldo intenso. Lo studio si focalizza sugli effetti delle alte temperature sulla salute pubblica in ambito urbano.

Bologna è tra le città europee più esposte agli effetti mortali del caldo estremo. A dirlo è uno studio pubblicato dalla prestigiosa rivista scientifica Lancet, che analizza l’impatto delle temperature sulla mortalità in 854 città europee e colloca il capoluogo emiliano tra le realtà urbane più. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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