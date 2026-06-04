Caldo estremo nei cantieri | avviato confronto con la Regione I sindacati | Ora programmazione e tutele stabili

Notizia in breve

Nel settore dei cantieri si registra un'ondata di caldo estremo che ha portato a un confronto tra i sindacati e la Regione. Durante l'incontro è stato sottolineato che si tratta di un primo passo, ma è necessario coinvolgere anche istituzioni, enti bilaterali e ispettorato del lavoro. L'obiettivo è definire linee guida condivise e strumenti pratici per garantire tutele stabili ai lavoratori nei momenti di grande caldo.