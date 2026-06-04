Caldo estremo nei cantieri | avviato confronto con la Regione I sindacati | Ora programmazione e tutele stabili
Nel settore dei cantieri si registra un'ondata di caldo estremo che ha portato a un confronto tra i sindacati e la Regione. Durante l'incontro è stato sottolineato che si tratta di un primo passo, ma è necessario coinvolgere anche istituzioni, enti bilaterali e ispettorato del lavoro. L'obiettivo è definire linee guida condivise e strumenti pratici per garantire tutele stabili ai lavoratori nei momenti di grande caldo.
“L'incontro con la Regione rappresenta un primo passo importante. Occorre però proseguire il confronto coinvolgendo istituzioni, associazioni datoriali, enti bilaterali, ispettorato del lavoro e organismi competenti per arrivare a linee guida condivise e strumenti operativi validi, così da. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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