Caldo estremo nei cantieri i sindacati chiedono alla Regione una nuova ordinanza urgente

Notizia in breve

I sindacati hanno inviato una richiesta ufficiale alla Regione siciliana per emanare una nuova ordinanza restrittiva sui cantieri edili durante le ore più calde. La richiesta è rivolta al presidente della Regione e all’assessore regionale del Lavoro, evidenziando la necessità di intervenire subito a causa delle temperature elevate che rendono difficile il lavoro all’aperto. La richiesta riguarda specificamente le fasce orarie in cui il caldo è più intenso.