Caldo estremo nei cantieri i sindacati chiedono alla Regione una nuova ordinanza urgente
I sindacati hanno inviato una richiesta ufficiale alla Regione siciliana per emanare una nuova ordinanza restrittiva sui cantieri edili durante le ore più calde. La richiesta è rivolta al presidente della Regione e all’assessore regionale del Lavoro, evidenziando la necessità di intervenire subito a causa delle temperature elevate che rendono difficile il lavoro all’aperto. La richiesta riguarda specificamente le fasce orarie in cui il caldo è più intenso.
Una richiesta formale al presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, e all’assessore regionale del Lavoro, Nuccia Albano, per chiedere di emanare con urgenza una nuova ordinanza restrittiva per le attività nei cantieri edili, durante le fasce orarie più esposte al caldo estremo. L’hanno. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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