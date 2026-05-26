Caldo estremo | i sindacati chiedono alla Regione lo stop ai cantieri

Notizia in breve

Cgil, Cisl e Uil Emilia-Romagna hanno chiesto alla Regione di emanare un'ordinanza urgente per fermare i cantieri durante le ore più calde. L'ondata di caldo africano sta portando l'allerta bollino rosso nei prossimi giorni. Le organizzazioni sindacali evidenziano il rischio per i lavoratori impegnati all'aperto e chiedono interventi immediati. La richiesta si basa sulla necessità di tutelare la salute dei lavoratori durante le alte temperature.