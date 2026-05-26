Caldo estremo | i sindacati chiedono alla Regione lo stop ai cantieri
Cgil, Cisl e Uil Emilia-Romagna hanno chiesto alla Regione di emanare un'ordinanza urgente per fermare i cantieri durante le ore più calde. L'ondata di caldo africano sta portando l'allerta bollino rosso nei prossimi giorni. Le organizzazioni sindacali evidenziano il rischio per i lavoratori impegnati all'aperto e chiedono interventi immediati. La richiesta si basa sulla necessità di tutelare la salute dei lavoratori durante le alte temperature.
Cgil, Cisl e Uil Emilia-Romagna chiedono alla Regione un’ordinanza urgente per bloccare i lavori nei cantieri durante le ore più calde, mentre l’ondata di caldo africano colpisce la regione con l’allerta bollino rosso prevista per i prossimi giorni. La richiesta delle sigle sindacali arriva in un momento di forte criticità climatica. Le temperature elevate stanno già mettendo a rischio la salute dei lavoratori esposti al sole. Le organizzazioni cercano una tutela immediata opera all’aperto, puntando su un intervento istituzionale che possa gestire l’emergenza prima che il mese di giugno diventi uno dei più roventi degli ultimi anni. Il governo nazionale non ha ancora emesso norme specifiche per proteggere i dipendenti dai rischi termici nei luoghi di lavoro. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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