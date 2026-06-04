Caldo estremo ' El Niño' sarà super? L' esperto | In Europa effetti diversi da quelli sul Pacifico

Un esperto ha annunciato che il fenomeno climatico El Niño potrebbe essere il più intenso degli ultimi cento anni. Il caldo estremo registrato in diverse regioni è stato collegato a questo evento, che si prevede possa influenzare vari aspetti climatici in tutto il mondo. Tuttavia, l’esperto ha precisato che gli effetti in Europa potrebbero differire da quelli osservati nel Pacifico. La presentazione dell’allarme ha evidenziato la gravità della situazione, definendola un “urgente avvertimento climatico”.

E' stato presentato come “un urgente avvertimento climatico” e potrebbe essere il più forte dell'ultimo secolo. Le proiezioni dei modelli matematici non lasciano spazio a molti dubbi: El Niño sta tornando. L’Organizzazione meteorologica mondiale ha stimato un’probabilità dell’80% che il fenomeno. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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El Niño 2026: Will Europe Sizzle or Soak UK Weather Update!

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