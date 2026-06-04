L' ombra di El Niño l' esperto meteo fa chiarezza | Non significa caldo ovunque l' Europa segue altre regole

L'Organizzazione meteorologica mondiale ha annunciato che c’è circa l’80% di probabilità che il fenomeno di El Niño si sviluppi tra giugno e agosto, con possibilità di persistere fino all’autunno o oltre. Le previsioni dei modelli matematici confermano il ritorno di questo evento climatico. Un esperto ha spiegato che El Niño non comporta necessariamente temperature elevate ovunque, sottolineando che le condizioni in Europa seguono regole diverse.

Le proiezioni dei modelli matematici non lasciano spazio a molti dubbi: El Niño sta tornando. L’Organizzazione meteorologica mondiale ha stimato un’probabilità dell’80% che il fenomeno si sviluppi tra giugno e agosto, con una forte tendenza a proseguire almeno fino all'autunno o all'inizio. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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