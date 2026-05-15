Congresso a Verona Zanzare epidemie e arbovirosi tra nuove sfide e prevenzione | Il rischio ormai riguarda tutti
A Verona si è appena concluso un congresso dedicato alle zanzare, alle epidemie e alle arbovirosi, con un focus sulle nuove sfide nella prevenzione. L’evento ha messo in evidenza come i casi di malattie trasmesse da insetti siano aumentati anche in zone una volta considerate a basso rischio, come questa città. La discussione ha coinvolto esperti che hanno analizzato le condizioni che favoriscono la diffusione di questi agenti patogeni e le strategie per contenere il problema. L’estate scorsa, Verona si è trovata al centro di un contesto che in passato si riteneva tipico di aree tropicali.
L’estate scorsa Verona si è trovata al centro di uno scenario che fino a pochi anni fa sembrava appartenere esclusivamente alle aree tropicali del pianeta. Sessantadue persone hanno contratto la Chikungunya senza essere state all’estero nei mesi precedenti: il primo focolaio autoctono registrato. 🔗 Leggi su Veronasera.it
Arbovirosi e zanzare: a Verona il congresso nazionale
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