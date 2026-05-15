Congresso a Verona Zanzare epidemie e arbovirosi tra nuove sfide e prevenzione | Il rischio ormai riguarda tutti

A Verona si è appena concluso un congresso dedicato alle zanzare, alle epidemie e alle arbovirosi, con un focus sulle nuove sfide nella prevenzione. L’evento ha messo in evidenza come i casi di malattie trasmesse da insetti siano aumentati anche in zone una volta considerate a basso rischio, come questa città. La discussione ha coinvolto esperti che hanno analizzato le condizioni che favoriscono la diffusione di questi agenti patogeni e le strategie per contenere il problema. L’estate scorsa, Verona si è trovata al centro di un contesto che in passato si riteneva tipico di aree tropicali.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui