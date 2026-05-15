Congresso a Verona Zanzare epidemie e arbovirosi tra nuove sfide e prevenzione | Il rischio ormai riguarda tutti

Da veronasera.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Verona si è appena concluso un congresso dedicato alle zanzare, alle epidemie e alle arbovirosi, con un focus sulle nuove sfide nella prevenzione. L’evento ha messo in evidenza come i casi di malattie trasmesse da insetti siano aumentati anche in zone una volta considerate a basso rischio, come questa città. La discussione ha coinvolto esperti che hanno analizzato le condizioni che favoriscono la diffusione di questi agenti patogeni e le strategie per contenere il problema. L’estate scorsa, Verona si è trovata al centro di un contesto che in passato si riteneva tipico di aree tropicali.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

L’estate scorsa Verona si è trovata al centro di uno scenario che fino a pochi anni fa sembrava appartenere esclusivamente alle aree tropicali del pianeta. Sessantadue persone hanno contratto la Chikungunya senza essere state all’estero nei mesi precedenti: il primo focolaio autoctono registrato. 🔗 Leggi su Veronasera.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Arbovirosi e zanzare: a Verona il congresso nazionale

Video Arbovirosi e zanzare: a Verona il congresso nazionale

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Zanzare in Italia, novità in vista e arbovirosi

Lotta alle zanzare, parte il piano di sorveglianza e controllo delle arbovirosiTutto pronto in Emilia-Romagna per prevenire e contrastare le malattie virali, potenzialmente anche gravi, che le zanzare possono trasmettere...

congresso a verona zanzareDengue e Chikungunya, esperti a confronto a VeronaDegngue: per due giorni, il 19-20 maggio ,Verona sarà uno dei punti di confronto nazionale sulle malattie trasmesse da vettori, zanzare e zecche ... giornaleadige.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web