Calciomercato Genoa | rinnovo per Bijlow fari puntati sul riscatto di Baldanzi dalla Roma Cosa sta succedendo

Il Genoa sta negoziando il rinnovo del contratto con il portiere Bijlow. Contestualmente, la società sta cercando di esercitare il riscatto del centrocampista Baldanzi, attualmente in prestito dalla Roma. Le trattative sono in corso, ma non sono stati ufficializzati dettagli sui termini o sui tempi delle operazioni. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata riguardo alle cifre o alle scadenze delle trattative.

Calciomercato Genoa: rinnovo per Bijlow, si lavora per riscattare Baldanzi dalla Roma. Cosa sta accadendo davvero. Il calciomercato del Genoa inizia a delineare i propri contorni in vista della prossima stagione di Serie A. La società ha infatti sciolto le riserve sul futuro di Justin Bijlow, blindando il portiere attraverso un importante rinnovo contrattuale. Nel frattempo, i vertici dirigenziali sono concentrati anche sul reparto offensivo, dove l’obiettivo prioritario resta quello di trovare una rapida intesa con la Roma per assicurarsi a titolo definitivo le prestazioni di Tommaso Baldanzi. Lo riferisce Gianluca Di Marzio. Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno La porta è blindata: prolungamento per l’olandese. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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Calciomercato Roma, si sblocca la trattativa con il Genoa per Baldanzi grazie a Lorenzo Venturino

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