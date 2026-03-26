Il rush finale di Venturino | può conquistarsi il riscatto alla Roma?

A gennaio, un calciatore proveniente dal Genoa è approdato in una squadra della capitale con l'obiettivo di rafforzare il reparto offensivo. Tuttavia, finora ha disputato poche partite e ha accumulato pochi minuti sul campo. Il suo ruolo nel finale di stagione potrebbe essere decisivo per il riscatto personale e per le scelte tecniche della società.

Arrivato a Gennaio dal Genoa per dare una mano alla squadra in vista della seconda metà di stagione, Lorenzo Venturino ha giocato poco e niente in queste prime settimane nella capitale. Con una sola partita a settimana da qui al termine della stagione, il giovane azzurro si candida per mettersi in luce in questo rush finale in cui la Roma cercherà in tutti i modi di raggiungere il quarto posto che varrebbe l’accesso alla Champions. Pochi minuti giocati ma tanta voglia di fare. Entrato in campo durante gli ultimi 5 minuti di partita contro il Milan, Lorenzo Venturino si è dimostrato fin da subito un giovane con gamba ed ampi margini di miglioramento che. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Il rush finale di Venturino: può conquistarsi il riscatto alla Roma? Articoli correlati Leggi anche: Venturino, il “protetto” di De Rossi che ha conquistato Gasperini: la Roma studia il riscatto Roma, la sosta per preparare il rush finaleI giallorossi non arrivano al meglio alla sosta, nonostante l’ultima vittoria casalinga contro il Lecce. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Il rush finale di Venturino può... Discussioni sull' argomento Italia Under 21, le scelte di Baldini: presente anche Venturino; Non solo Italia: quando giocheranno gli altri 9 romanisti in Nazionale. Vaz, Arena e Venturino: il baby attacco un’idea di futuro per la RomaI giovani crescono, e non è più soltanto uno slogan o una promessa da settore giovanile. È una fotografia precisa, scattata nel finale di Roma-Lecce, quando Gasperini ha guardato la sua panchina, ha p ... msn.com Live | Genoa-Roma, le formazioni ufficiali: gioca Venturino, Cristante in panchinaGenova e Como in campionato, Bologna in Europa League. Per la Roma inizia il ... msn.com Vaz, Arena e Venturino: il baby attacco un’idea di futuro per la #Roma x.com Vaz, Arena e Venturino: il baby attacco un’idea di futuro per la Roma - facebook.com facebook