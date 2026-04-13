Calciomercato Roma Balerdi saluta il Marsiglia | Massara fiuta il colpo

Leonardo Balerdi sembra essere vicino a lasciare il Marsiglia al termine di questa stagione. La sua partenza potrebbe sbloccare una trattativa di mercato con la Roma, che avrebbe mostrato interesse per il difensore. La situazione attuale riguarda principalmente le intenzioni del giocatore e le possibilità di un trasferimento tra le due squadre. Nessuna decisione ufficiale è ancora stata comunicata da parte di Balerdi o delle società coinvolte.

Leonardo Balerdi sembrerebbe pronto a lasciare il Marsiglia al termine della stagione, aprendo scenari di mercato interessanti per molte squadre, tra cui la Roma. I giallorossi, già interessati al calciatore da diverso tempo, restano alla finestra pronti ad approfittare della situazione. Marsiglia-Balerdi: la situazione. Balerdi al Marsiglia sta vivendo una stagione di alti e bassi. Tra infortuni muscolari e prestazioni non degne di nota, il classe 1999 di Villa Mercedes si è ritagliato poco spazio mettendo a referto solamente 21 presenze. Una situazione ben diversa rispetto al passato, quando il centrale argentino rappresentava un vero punto fermo per l’OM, di cui è anche capitano.🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Calciomercato Roma, Balerdi saluta il Marsiglia: Massara fiuta il colpo Calciomercato, ritorno di fiamma per la difesa? Il Milan fiuta il colpo a zeroCalciomercato Milan, sguardo verso l'estate per quanto riguarda la dirigenza rossonera. Balerdi Juve, l’ex obiettivo di mercato bianconero lascerà il Marsiglia in estate. La situazione e chi potrebbe prenderlodi Angelo CiarlettaBalerdi Juve, l’ex obiettivo di mercato della Vecchia Signora lascerà il Marsiglia in estate. Argomenti più discussi: Calciomercato Roma: idea Balerdi, può lasciare il Marsiglia; Calciomercato Roma - Dalla Francia: i giallorossi seguono Balerdi; Mercato, Balerdi ai saluti col Marsiglia: la Roma può provare l’assalto; Calciomercato Roma - Gasperini pone il rinnovo di Pellegrini come condizione per restare. Calciomercato Roma, Balerdi in uscita dal Marsiglia - facebook.com facebook Calciomercato Roma - Pinamonti possibile obiettivo per l'attacco #ASRoma #Calciomercato x.com