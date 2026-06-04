Calciomercato Roma il Genoa convince i giallorossi | Baldanzi ai saluti

Tommaso Baldanzi ha lasciato il ritiro della Roma a gennaio per unirsi al Genoa, squadra impegnata nella lotta salvezza. La cessione del calciatore è stata confermata, a seguito di un accordo tra le due società. Baldanzi si è trasferito in prestito al Genoa, dove ha iniziato a giocare con regolarità. La trattativa tra i club è stata conclusa prima della chiusura del mercato invernale.

Tommaso Baldanzi ha lasciato Trigoria in quel di gennaio per dar manforte al progetto salvezza del Genoa di Daniele De Rossi. Il classe 2003 ha decisamente rispettato, se non superato, le aspettative del club ligure, che ha immediatamente espresso la volontà di far valere il proprio diritto di riscatto sul giocatore fissato a 10 milioni di euro. Sulle richieste di sconto fatte recapitare alla Roma nei giorni scorsi, tuttavia, la trattativa si era impantanata per l’intransigenza di Trigoria. Oggi, le cose sembrerebbero esser tornate a distendersi e per vedere Baldanzi finalmente in rossoblù mancherebbe poco più dell’ufficialità. Baldanzi-Genoa: è fatta. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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