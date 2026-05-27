Calciomercato Roma Diego Lopez del Genoa su Baldanzi | È il giocatore giusto per noi

Il Genoa ha inserito Tommaso Baldanzi nel suo organico, contribuendo alla ripresa del campionato a partire da metà novembre. La squadra ha anche cambiato allenatore, ingaggiando un nuovo tecnico. Un dirigente del Genoa ha dichiarato che Baldanzi è considerato il giocatore giusto per il club. La stagione del Genoa si è quindi caratterizzata da queste novità, con l’obiettivo di migliorare le prestazioni complessive.

La stagione del Genoa, almeno a partire da metà novembre, si è in parte tinta dei colori giallorossi grazie agli arrivi di mister De Rossi e Tommaso Baldanzi, che molto hanno avuto a che fare con la ripresa in campionato dei Grifoni. Terminato il campionato, la Roma torna a interessarsi da vicino alla scelta dei rossoblù sul futuro di Baldanzi, con la fumata bianca che farebbe felici entrambi le parti: la Roma per la buona plusvalenza che deriverebbe dai 10 milioni fissati per il riscatto, il Genoa per l’innesto in rosa di un giocatore assolutamente di livello. De Rossi ha dato il via libera e in questi giorni si è espresso anche il ds del Genoa Diego Lopez: l’ affaire Baldanzi è ormai ai dettagli. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

GENOA il MERCATO dietro l'angolo. Diego LOPEZ diventa il gran regista delle manovre rossoblù

Notizie e thread social correlati

Baldanzi ha convinto tutti: il Genoa accontenta De Rossi, fissato l’incontro con la Roma per discutere del riscatto!Il Genoa ha deciso di accontentare le richieste di De Rossi e ha fissato un incontro con la Roma per discutere del riscatto del calciatore.

Roma, tesoretto Baldanzi: il Genoa lo riscatta e salva il bilancioA Roma, il club di prima squadra ha concluso l’accordo con il Genoa per il riscatto del giocatore.

Argomenti più discussi: Genoa: Lorenzo Colombo è tutto rossoblù, contratto fino al 2029; Genoa, Diego Lopez: Baldanzi riscattato? Abbiamo le idee chiare, cambia tutto con la sua qualità; Comincia il calciomercato: si spera che l’eccellente fiuto di Lopez porti acquisti mirati; UFFICIALE: il Genoa ha riscattato Lorenzo Colombo dal Milan.