Fabrizio Romano ha riferito che l’agente di Robert Lewandowski sta pianificando un viaggio in Italia. L’attaccante attualmente gioca nel Barcellona ed è stato indicato come possibile acquisto per il Milan. La notizia riguarda le trattative e le mosse del calciomercato in corso, senza ulteriori dettagli sui tempi o sulle altre parti coinvolte.

In attesa di capire se il Milan sarà una delle protagoniste della prossima Champions League, con la qualificazione ancora incerta e da conquistare nelle prossime 6 gare di campionato, si scalda il calciomercato. Come noto, una delle priorità assolute del Diavolo per la prossima stagione è risolvere il problema attaccante. Uno dei nomi valutati dalla dirigenza rossonera e di cui più si è chiacchierato negli ultimi mesi è quello di Robert Lewandowski. Come noto, la punta polacca ha un contratto in scadenza col Barcellona e il suo rinnovo non sembra essere vicino. La concorrenza è alta, ma il Milan c'è e sembra che nei prossimi giorni possano esserci novità importanti.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, Romano annuncia: “Lewandowski? Il suo agente ha in programma un viaggio in Italia”

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