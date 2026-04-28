Richard Rios è il favorito del Napoli per il dopo Anguissa

Il Napoli ha individuato in Richard Rios il principale candidato a sostituire Anguissa nel reparto mediano. La trattativa sembra essere in fase avanzata, con il club che sta lavorando per definire i dettagli dell’operazione. Rios, attualmente in forza a un club europeo, è considerato il profilo più adatto per il ruolo, secondo quanto si è appreso dai vertici della società. Il club ha già avviato i contatti ufficiali con l’entourage del giocatore.

Il Napoli si muove già in anticipo sul centrocampo del futuro. Con Frank Anguissa sempre più vicino a un possibile addio a fine stagione, il club ha iniziato a stringere il focus sui profili ritenuti più adatti per raccoglierne l’eredità. A fare il punto è La Gazzetta dello Sport. In cima alla lista, secondo il quotidiano, c’è Richard Rios. Il centrocampista del Benfica viene considerato il candidato più forte per prendere il posto del camerunense. Piace per struttura fisica, capacità di corsa e versatilità tattica, qualità che lo rendono adatto sia a un centrocampo a due sia a un ruolo più dinamico da mezzala. Il quotidiano lo descrive così: “Al primo posto per il post Anguissa è finito Richard Rios, centrocampista fisico del Benfica, in rete in Champions proprio contro il Napoli.🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Richard Rios è il favorito del Napoli per il dopo Anguissa Notizie correlate Mercato Napoli, primi contatti esplorativi per Richard Ríos: il centrocampista del Benfica entra nel mirino azzurroCalciomercato Inter, Zanetti all’opera per il centrocampo del futuro: la mossa per portare in nerazzurro quel talento del Como Spalletti Juve, ci... Leggi anche: Chi è Richard Ríos: carriera, caratteristiche tecniche e la trattativa con il Napoli per il centrocampista colombiano del Benfica Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Benfica braced as Richard Ríos attracts growing European attention; Richard Rios figlio segreto di Shakira? L'incredibile fake news torna di moda; Addio Lukaku e De Bruyne, il Napoli scommette su Kean, Rios e Gila: il piano di Manna per ricostruire; Benfica ‘to ask’ €45m for Richard Ríos amid Premier League interest. Richard Rios è il favorito del Napoli per il dopo AnguissaIl Napoli si muove già in anticipo sul centrocampo del futuro. Con Frank Anguissa sempre più vicino a un possibile addio a fine stagione, il club ha iniziato a stringere il focus sui profili ritenuti ... forzazzurri.net Calciomercato Napoli: Rios si avvicinaUn giocatore che piace a tutti è Richard Rios. Il centrocampista colombiano, arrivato nel 2025 al Benfica, già in passato era ... calcioline.com Mercato Napoli, Richard Rios osservato speciale Avvistato uno scouter azzurro per monitorare il calciatore durante l'ultima partita del Benfica. Quanto vi piacerebbe vederlo al Napoli @nicoschira Scarica l’app di Napolità (link in BIO) Commenta qui facebook #Napoli pazzo di Richard Rios! Può arrivare anche se non parte #Anguissa - Sky x.com