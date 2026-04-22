Il futuro dell'allenatore del Napoli sembra in bilico a fine stagione. Il presidente del club sta valutando diverse opzioni per il nuovo tecnico e avrebbe individuato tre possibili nomi da proporre. La decisione deriva dalla volontà di cambiare la guida tecnica e di programmare la stagione successiva. Al momento, non sono stati ancora ufficializzati i nomi o le tempistiche di eventuali annunci pubblici.

Alla fine di questa stagione il Napoli e Antonio Conte potrebbero dirsi addio: ci sarà un incontro tra l'allenatore salentino e il Presidente Aurelio De Laurentiis per capire se ci saranno le basi per andare avanti insieme almeno un altro anno. Oppure se, come filtra da ambienti vicini al club, sarà separazione. Forte la suggestione di un ritorno sulla panchina della Nazionale Italiana, già diretta per il biennio 2014-2016. Staremo a vedere se si concretizzerà. Intanto, però, come riferito da 'Il Mattino' oggi in edicola, De Laurentiis si starebbe già cautelando nel caso in cui Conte tra un mese o poco più decidesse di lasciare Napoli dopo due stagioni in cui, comunque, ha portato a casa uno Scudetto e una Supercoppa Italiana.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Conte in Nazionale? De Laurentiis pensa a tre nomi come nuovo allenatore del Napoli

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