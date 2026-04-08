Fabrizio Romano ha commentato le notizie riguardanti il possibile trasferimento di Rafael Leao al Barcellona. Le voci di mercato suggeriscono un interesse del club spagnolo per l'attaccante, ma non ci sono ancora conferme ufficiali o dettagli concreti. La trattativa tra le parti non è stata comunicata pubblicamente, e al momento non ci sono annunci ufficiali riguardo a un possibile trasferimento.

Nell'ultimo video pubblicato sul proprio canale YouTube, Fabrizio Romano ha parlato dell'interesse del Barcellona per Rafael Leao. Di seguito, le sue dichiarazioni. "Oggi Sport, uno dei quotidiani più importanti in Spagna vicini al Barcellona, ha raccontato del Barca su Rafa Leao. La prima cosa da dire è che il Barcellona prima di tutto deve capire se riuscirà a riscattare Marcus Rasfhord dal Manchester United o meno. Nel senso che l'aspetto tecnico è chiaro, vorrebbe tenerlo e occupare quella casella con l'inglese e non con un nuovo nome, ma per farlo ha un accordo con il giocatore ma non con il club. Il Barcellona deve fare i conti, non può super spendere. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, Romano: “Leao al Barcellona? Ecco la verità”

Leggi anche: Calciomercato, Valdepeñas-Milan? La verità di Romano: “C’è chi lo monitora da ottobre …”

Calciomercato Milan, idea Casemiro? Ecco la verità dietro al brasilianoPuò arrivare un altro ex blancos in rossonero? Casemiro, calciatore brasiliano ex Real Madrid, lascerà la corte del Manchester United a fine...

Temi più discussi: Milan, via Leao e dentro Vlahovic: il ciclo del portoghese è finito e il serbo sarebbe un colpo strategico, anche per indebolire la Juventus; Leao a rischio per Napoli e altre 2 storie sul Milan che potresti esserti perso; Milan a Napoli con problemi in attacco: Leao non al meglio, Gimenez appena tornato, Pulisic, Nkunku e Fullkrug in difficoltà; Milan, Tare blinda Leao: Ha un contratto per altri due anni.

Romano: Laporta vuole Leao da tempo ma ad oggi non c’è trattativa. Tanto dipende dalla situazione RashfordNel suo canale YouTube, Fabrizio Romani ha parlato così dell'indiscrezione spagnola che accosta Leao al Barcellona: Oggi Sport, uno dei quotidiani più importanti ... milannews.it

Calciomercato Milan, Leao può partire in estateCalciomercato Milan, Leao verrà considerato cedibile in estate: servono offerte superiori ai 50 milioni di euro Dopo sei stagioni cariche di aspettative e sprazzi di pura genialità, il bonus di Rafael ... milannews24.com

Calciomercato, Milan sulle tracce di Diogo Leite: scopri di chi si tratta nel primo commento - facebook.com facebook

#Calciomercato, #Milan sulle tracce di #DiogoLeite: l’occasione a parametro zero che tenta il Diavolo #ACMilan #SempreMilan x.com