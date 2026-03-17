Durante il calciomercato estivo, il Milan ha manifestato interesse per un calciatore di grande livello che sarà libero nel 2026. La società rossonera monitora attentamente le opportunità offerte dal mercato italiano e internazionale, puntando anche su giocatori senza obbligo di acquisto. Questa strategia rappresenta una novità rispetto alle passate stagioni, in cui il club era meno coinvolto nelle trattative di questo tipo.

Il calciomercato estivo è ancora lontano, ma il Milan - come ormai ben sapete - è già pienamente operativo in vista della stagione 2026-2027. Prova ne è la trattativa con il Corinthians per il giovane centrocampista brasiliano André. Al di là di come andrà a finire, è segno di come l'amministratore delegato Giorgio Furlani, il direttore tecnico Geoffrey Moncada e il direttore sportivo Igli Tare siano pronti a cogliere le occasioni che il palcoscenico - italiano e internazionale - propone al Diavolo. Rispetto alle passate stagioni, in società sembra registrarsi anche un cambio di direzione. O, per meglio dire, di filosofia. PROSSIMA... 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Calciomercato, c’è anche il Milan sul parametro zero di gran lusso per l’estate 2026

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