Calciomercato Juventus decisione presa su David e Openda | ecco il futuro dei due attaccanti bianconeri

Da juventusnews24.com 19 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Juventus ha deciso di cedere David e Openda durante il calciomercato. David potrebbe tornare in Francia, mentre Openda si trasferirà in Turchia. La società ha preso una decisione definitiva sulle due operazioni, che riguardano due attaccanti attualmente sotto contratto con i bianconeri. Le trattative sono in corso e i dettagli delle cessioni sono ancora da definire.

Calciomercato Juventus, David e Openda verso la cessione. Il primo potrebbe ritornare in Francia, il secondo è destinato a trasferirsi in Turchia. Il panorama del calciomercato della Juventus sta subendo una mutazione profonda, spinto dalla necessità di correggere gli errori del passato recente e di assecondare le precise richieste tattiche di Luciano Spalletti. La dirigenza bianconera ha compreso che per tornare ai vertici non bastano i nomi altisonanti, ma servono profili funzionali che sappiano integrarsi immediatamente in un sistema di gioco esigente e dinamico. Le ultime indiscrezioni, riportate anche dalla Gazzetta dello Sport, evidenziano come il reparto offensivo sia il cuore pulsante delle prossime manovre. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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