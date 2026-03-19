Calciomercato Juventus decisione presa su David e Openda | ecco il futuro dei due attaccanti bianconeri

La Juventus ha deciso di cedere David e Openda durante il calciomercato. David potrebbe tornare in Francia, mentre Openda si trasferirà in Turchia. La società ha preso una decisione definitiva sulle due operazioni, che riguardano due attaccanti attualmente sotto contratto con i bianconeri. Le trattative sono in corso e i dettagli delle cessioni sono ancora da definire.

Calciomercato Juventus, David e Openda verso la cessione. Il primo potrebbe ritornare in Francia, il secondo è destinato a trasferirsi in Turchia. Il panorama del calciomercato della Juventus sta subendo una mutazione profonda, spinto dalla necessità di correggere gli errori del passato recente e di assecondare le precise richieste tattiche di Luciano Spalletti. La dirigenza bianconera ha compreso che per tornare ai vertici non bastano i nomi altisonanti, ma servono profili funzionali che sappiano integrarsi immediatamente in un sistema di gioco esigente e dinamico. Le ultime indiscrezioni, riportate anche dalla Gazzetta dello Sport, evidenziano come il reparto offensivo sia il cuore pulsante delle prossime manovre. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juventus, decisione presa su David e Openda: ecco il futuro dei due attaccanti bianconeri Articoli correlati Leggi anche: Calciomercato Juve LIVE: Openda e David, decisione presa. Alisson il sogno per la porta Leggi anche: Openda e David, la Juve ha preso una decisione molto importante sul futuro dei due giocatori: le ultimissime Contenuti e approfondimenti su Calciomercato Juventus Temi più discussi: Juve, tentazione Lewandowski: sondaggio per il polacco a parametro zero; Juventus-Lewandowski, oltre al sondaggio c'è di più? Le ultime notizie sull'affare e cosa sappiamo; Calciomercato: Lewandowski può davvero trasferirsi alla Juventus? Tutti gli scenari; Lewandowski-Juve, cosa c'è di vero: Futuro, ecco quando decido e il Barcellona si allontana. Colpo Zirkzee, svolta Roma e Juve: decisione presa, ecco le cifreTrentadue minuti in quattro presenze: è questo il magro bottino racimolato dall’ex Bologna che ha convinto ancora di più il 24enne a cambiare aria in estate. Seguito e bloccato dalla Roma con un ... asromalive.it Calciomercato Juventus: si lavora per 3 colpi a zeroLa strategia della Juventus per il prossimo calciomercato è già tracciata. Non solo acquisti intelligenti, e quindi giovani, ma anche possibilità di investire su calciatori di esperienza sfruttando il ... fantacalcio.it La strategia della #Juventus per il prossimo calciomercato è già tracciata Non solo acquisti intelligenti puntando sui giovani, il piano è investire su calciatori di esperienza sfruttando il mercato a parametro zero x.com #Calciomercato #Milan, la #Juventus accelera per #Goretzka: rossoneri a rischio sorpasso #ACMilan #ACMilanInside - facebook.com facebook