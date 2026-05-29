Calciomercato Juventus-Bernando Silva? La verità Camavinga le offerte per l' addio di Bremer Vlahovic e - I rumor bianconeri

La Juventus non ha più possibilità di acquistare Bernardo Silva dal Manchester City. Le trattative sono state interrotte. Sul fronte delle cessioni, sono state avanzate offerte per Bremer, Vlahovic e altri giocatori. Cambiaso potrebbe trasferirsi al Barcellona. Si discute anche di un possibile addio di Jonathan David, ma nessuna ufficialità è stata comunicata.

Calciomercato Juventus, Bernardo Silva verso il Barcellona Il sogno Bernardo Silva è praticamente svanito in casa Juventus. Le possibilità di arrivare al 31enne portoghese, che dà l'addio al Manchester City (a parametro zero), si sono azzerate con la mancata qualificazione in Champions. L'affare era già complicato a prescindere, ma con la Signora 'retrocessa' in Europa League si chiude ogni discorso. Il giocatore sembra sempre più orientato a trasferirsi in una big della Liga spagnola: non l'Atletico Madrid (i colchoneros avevano preso informazioni), ma con tutta probabilità il Barcellona, pronto a soddisfare le sue richieste economiche pur di vestirlo con la camiseta blaugrana. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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